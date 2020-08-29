Fenerbahçe Dimitrios Limnios transferi konusunda ısrarcı

Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuların yanı sıra gençleri de kadroya serpiştirerek geleceği de düşünüyor. Sarı lacivertliler'de Yunanistan Ligi'ni iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut, PAOK'un önemli oyuncularına adeta kanca atmıştı ancak Selanik ekibinin futbolcuları Avrupalıların da radarındaydı.

Giannoulis ve Akpom pahalı gelmişti

Erol Bulut, Caner ve Novak transferinden önce PAOK'un sol beki Giannolis'i istemişti ancak başarılı oyuncunun Premier Lig'den taliplerinin olması ve devam eden sözleşmesi transfere en büyük engeldi. Beşiktaş karşısında da iyi oynayan 24 yaşındaki sol bek için PAOK yaklaşık 5 milyon euro istiyordu. Forvet konusunda da Akpom Fenerbahçe gibi Beşiktaş'a da önerilmiş ancak iki takıma da pahalı gelmişti.

Sırada Limnios var...

Erol Bulut'un hedefinde bir süredir bulunan isim ise yine genç bir oyuncu olan Dimitrios Limnios... Beşiktaş'la oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında ikinci yarının başında oyuna giren 22 yaşındaki sağ açık hücuma verdiği destekle biliniyor.

PAOK 4 milyon euro istiyor! Görüşmeler başladı

Yunanistan'dan gelen bilgilere göre ise Fenerbahçe Limnios için PAOK'la temasa geçti. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan Sarı Lacivertliler, Yunan ekibiyle kiralık ve daha sonra zorunlu satın alma yolları da dahil olmak üzere birçok opsiyonu konuşuyor. Selanik temsilcisi ise sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncusu için 4 milyon euro talep ediyor.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr







