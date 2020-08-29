Fenerbahçe Dimitrios Limnios transferi konusunda ısrarcı
Fenerbahçe transfer haberi... Yaptığı transferlerle bu sezon takdir toplayan Fenerbahçe'de Yunan ligini iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut, komşudan oyuncu ısrarına devam ediyor. Daha önce PAOK'un gelecek vadeden sol beki Giannoulis'i ve başarılı forvet Akpom'u isteyen Bulut'un hedefinde bir süredir Dimitrios Limnios bulunuyordu. Fenerbahçe'nin son hamlesiyle takımlar arasında görüşmeler de başladı.
Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuların yanı sıra gençleri de kadroya serpiştirerek geleceği de düşünüyor. Sarı lacivertliler'de Yunanistan Ligi'ni iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut, PAOK'un önemli oyuncularına adeta kanca atmıştı ancak Selanik ekibinin futbolcuları Avrupalıların da radarındaydı.
Giannoulis ve Akpom pahalı gelmişti
Erol Bulut, Caner ve Novak transferinden önce PAOK'un sol beki Giannolis'i istemişti ancak başarılı oyuncunun Premier Lig'den taliplerinin olması ve devam eden sözleşmesi transfere en büyük engeldi. Beşiktaş karşısında da iyi oynayan 24 yaşındaki sol bek için PAOK yaklaşık 5 milyon euro istiyordu. Forvet konusunda da Akpom Fenerbahçe gibi Beşiktaş'a da önerilmiş ancak iki takıma da pahalı gelmişti.
Sırada Limnios var...
Erol Bulut'un hedefinde bir süredir bulunan isim ise yine genç bir oyuncu olan Dimitrios Limnios... Beşiktaş'la oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında ikinci yarının başında oyuna giren 22 yaşındaki sağ açık hücuma verdiği destekle biliniyor.
PAOK 4 milyon euro istiyor! Görüşmeler başladı
Yunanistan'dan gelen bilgilere göre ise Fenerbahçe Limnios için PAOK'la temasa geçti. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan Sarı Lacivertliler, Yunan ekibiyle kiralık ve daha sonra zorunlu satın alma yolları da dahil olmak üzere birçok opsiyonu konuşuyor. Selanik temsilcisi ise sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncusu için 4 milyon euro talep ediyor.
Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr