Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Meksikalı oyuncu Diego Reyes, La Liga takımlarından Leganes'e kiralandı.
Yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncunun tüm maliyeti yeni kulübü tarafından karşılanacak.
Detaylar geliyor...
Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Meksikalı oyuncu Diego Reyes, La Liga takımlarından Leganes'e kiralandı.
Yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncunun tüm maliyeti yeni kulübü tarafından karşılanacak.
Detaylar geliyor...
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