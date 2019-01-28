Fenerbahçe Diego Reyes'i Leganes'e kiraladı

Fenerbahçe'nin sezon başı bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes İspanya La Liga takımolarından Leganes'e kiralandı.

28 Ocak 2019, Pazartesi 18:53 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Diego Reyes'i Leganes'e kiraladı

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Meksikalı oyuncu Diego Reyes, La Liga takımlarından Leganes'e kiralandı.

Yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncunun tüm maliyeti yeni kulübü tarafından karşılanacak.

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