Fenerbahçe Diego Costa transferinden vazgeçmedi

Fenerbahçe, transfer döneminde 18 ismi transfer ederek son yıllarda görülmemiş bir operasyona imza attı. Her bölgede bol alternatifli bir kadro kuruldu. Buna rağmen daha şimdiden ara transfer dönemiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan en çarpıcısı İspanya’dan, Fichajes.net internet sitesinden geldi. Javier Lopez imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe’nin bu yaz transfer edemediği Diego Costa’dan vazgeçmediği ve ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı belirtildi. Lopez haberinde, “Fenerbahçe büyük bir yapılanmaya gitti. Şu anda bir forvete de ihtiyacı yok. Ancak söz konusu Diego Costa olunca, her şey değişebilir” ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe ideal adres’

32 yaşındaki golcünün Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Luiz Suarez’i transfer eden, kadrosunda Joao Felix’i de bulunduran Atletico’nun Costa’ya sözleşme önermeyeceği belirtildi. Haberde, Brezilya asıllı İspanyol forvet için Fenerbahçe’nin en ideal yeni adres olabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayından itibaren dünyaca ünlü golcü ile yeni sezondan itibaren geçerli olacak bir kontrat imzalayabilir. Atletico ile anlaşılması halinde Costa ara transfer döneminde bile Fenerbahçe’ye gelebilir!







