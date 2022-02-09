Fenerbahçe dibe vurdu

Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe , ligde alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı. Sonrasında ise göreve getirilen Kanarya'nın eski hocası İsmail Kartal da kulübe çare olmadı. Kartal'ın önderliğinde 4 maça çıkan Sarı-Lacivertliler, Antalya ile berabere kalıp Altay'ı devirdi. Sonrasında Sivasspor ile yine berabere kaldı ve ardından evinde Başakşehir'e mağlup oldu. Zirvenin tam 20 puan gerisine düşen Fenerbahçe, gözünü ise kupaya çevirmişti.

Ligden sonra...

Kanarya'nın dünkü rakibi ise Kayserispor oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sarı- Kırmızılılar ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip koca bir devreyi 10 kişi oynadı. Ancak Fenerbahçe, her şeye rağmen aradığı golü bulamadı. Son saniyede gelen Kayseri golüyle Kanarya, kupaya veda etti. Ligde zirveden kopan Fenerbahçe, böylece Türkiye Kupası şansını da yitirmiş oldu.