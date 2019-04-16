Gol yollarında yaşanan kriz nedeniyle forvet transferine büyük önem veren Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Fransız basını, Sarı-Lacivertliler'in bir süredir yakından takip ettiği Habib Diallo için Metz'le temasa geçtiğini ve fiyat sorduğunu yazdı.

Habere göre, Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma yolunda çok önemli bir avantaja sahip olan Metz kulübü, Senegalli yıldızın fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. 23 yaşındaki Diallo bu sezon 30 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Takvim