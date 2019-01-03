Saat 14:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak saat 16:30'da Antalya'ya indi.

Sarı-lacivertli kafileyi havaalanında bir grup taraftar karşıladı. Kafileyi karşılayan taraftarlar, özellikle bu sabah saatlerinde özür dilemesinin ardından affedilip, kamp kadrosuna dahil edilen Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör Ersun Yanal lehine de uzun süre tezahüratta bulundular.

Fenerbahçe Antalya kampını ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirecek. 11 Ocak'a kadar Belek'te kamp yapacak olan Fenerbahçe, kamptaki tek maçını kampın son gününde Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile oynayacak. Kafile maçın ardından İstanbul'a dönecek.