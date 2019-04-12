Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Galatasaray’la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanda 3 grup halinde pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, çalışmayı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacakları antrenmanla tamamlayacak.