Fenerbahçe derbisi öncesi tam destek

Başkan Cengiz ve kurmayları, motivasyonu en üst seviyeye çekmek için kolları sıvadı Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak derbi maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya’da buluştu. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Florya Metin oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını da yemeğin ardından tesislerde yapan yönetim, hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla ne gerekiyorsa yapma kararı aldı.

Alacaklar ödeniyor

Sarı-Kırmızılı futbolcuların bir süredir biriken alacakları, derbi öncesi hesaplara yatırılıyor. Böylece futbolcuların Fenerbahçe maçına konsantre olması yönünde ilk adımlar atılmış oldu.

Büyük prim yolda

Galatasaray Yönetimi’nin dün akşam gerçekleşen toplantısında, derbiye yönelik özel bir prim verilmesi yönünde karara varıldı. Rakam hakkında henüz bir netlik yok. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ve futbolculara bu konuda bilgi verilecek.