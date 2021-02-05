Fenerbahçe derbinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak derbide Galatasaray’ı konuk edecek. (AA)













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