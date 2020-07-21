Fenerbahçe derbilerde bu sezon sıkıntı yaşadı! Üstünlük gitti...

Fenerbahçe’de 2 yıldır devam eden sportif başarısızlık sürüyor. Geçen yılı 46 puanla 6. bitiren sarı-lacivertli takımın bu sezonu da 33. hafta itibariyle 7. sırada bitirmesi kesinleşti. 50 puandaki Fenerbahçe özellikle derbilerde yaşadığı düşüşle taraftarlarını daha da üzdü. Derbilerdeki kayıplar iki yıldır puanlara da direkt etki etti.

Yıllardır ezeli rakiplere karşı kurulan geleneksel ve psikolojik üstünlükler sona erdi. Trabzonspor’a Kadıköy’de 24 yıl sonra 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, esas olarak Galatasaray’a 21 yıldır devam eden serisini yine 3-1’lik skorla yitirdi. 2 yılda sadece 1 kez galip gelen ve Beşiktaş’ı evinde 3-1 yenen Fenerbahçe, dış sahada tamamen durdu. Trabzonspor’a karşı kötü bir grafik yakalayan ve Galatasaray’ı hiç yenemeyen sarı-lacivertli ekip, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon da 13 puanı sadece derbilerde kaybetti.

İki senede toplam 26 puanlık kayıp takımın ilk 5’e bile girememesindeki en önemli faktörlerden biri oldu. Trabzonspor’a karşı lig ve kupada 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı ligde 4 maçta 1 yenilgi 3 beraberlik gördü.

Beşiktaş önünde de 4 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi ve 1 galibiyet geldi. Bu sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir’e ise son 2 yılda daha iyi skorlar alındı. Bu sezon iki maçı da kazanan Fenerbahçe, geçen yıl 1 yenilgi, 1 beraberlik almıştı. (Milliyet)