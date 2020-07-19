Fenerbahçe, derbide 4 genç isme kadroda şans verdi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi. Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde altyapıdan 4 isime yer verdi.
Altyapıdan orta saha Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat Muhammed Gümüşkaya yedek kulübesinde forma şansı bekledi.