Fenerbahçe, derbide 4 genç isme kadroda şans verdi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi. Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.

19 Temmuz 2020, Pazar 22:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, derbide 4 genç isme kadroda şans verdi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde altyapıdan 4 isime yer verdi.

Altyapıdan orta saha Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat Muhammed Gümüşkaya yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

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