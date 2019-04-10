Fenerbahçe derbi öncesi zirve noktaya ulaştı

Sezonun en önemli maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, sezon boyunca bir çok sıkıntı ile uğraştı. Fiziksel kapasite eksikliğini Ersun Yanal devre arasında büyük ölçüde halletti. Ayrıca sezonun ikinci yarısıyla birlikte takımın tek kulvarda olması avantaj olarak değerlendirildi. Hafta içi de sürekli yüklemelere devam edildi.

Böylelikle takım kademe kademe belli bir seviyeye geldi. Ancak en büyük sorun takım olmak ve doğru taktiksel anlayışı sahaya yansıtmaktı. Bunun için de milli takım ve seçim için verilen üç haftalık ara ilaç oldu.

Tam kadroya yakın şekilde çalışan sarı-lacivertliler, 21 gün boyunca taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Günde çift idman olması ve futbolcuların tesislerde daha fazla vakit geçirmesinin etkisiyle takım havası oluştu.

Takımın bu arada geliştiğinin en somut örneği Ankaragücü deplasmanında yaşandı. Zorlu deplasmanlardan birinde maçı tek kaleye yakın oynayan, rakibine organize atak şansı vermeyen Fenerbahçe atılan gol dışında 10 tane net pozisyon yakaladı. Maçın ardından teknik heyetin yaptığı tespitlerde takımın bu sezonki en iyi durumuna geldiği ifade edildi. Derbi öncesi takımın fiziksel ve taktiksel seviyesinin yükselmesi teknik heyeti sevindirdi.

Kontrollere devam

Bir aydan fazla süre sonra futbola dönen Mehmet Topal, Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giydi. Uzun süren sakatlık sonrası ilk 11’e doğrudan giren tecrübeli futbolcunun tekrar sakatlanmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor.

Mehmet Topal’ın arka adalesindeki yırtığın nüksetmemesi için kontrolleri derbiye kadar devam edecek.

(Milliyet)