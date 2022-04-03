Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu

Derbi öncesi Kayserispor deplasmanını 4 golle ve etkileyici bir futbolla geçen Fenerbahçe ’de maç sonrası soyunma odasında coşku vardı. Haftalardır süregelen yükselişle birlikte özgüvenleri iyice artan sarı lacivertli oyuncular derbi öncesi daha da morallendiler.

İlk olarak attığı gol sonrası sevincini hamile eşi ile paylaşmak isteyen İrfan’ın etrafında toplanan Fenerbahçeli Futbolcular, topu vermeyecek kadar fanatikleşen gruba karşı, sevinci soyunma odasında tekrarladılar.

Daha sonra doğum günü olan Başkan Ali Koç’u görüntülü arayan futbolcular galibiyeti başkanlarına armağan ettiler. Takım adına başkanla görüşen Teknik Direktör İsmail Kartal, destekleri için Başkan Ali Koç’a teşekkür etti kazanılan 3 puanı doğum günü hediyesi olarak sundu.

Başkan Ali Koç da takımın bu jesti karşısında duygulanırken, sahada gösterdikleri mücadele ve azim için hepsine tek tek teşekkür etti.