Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçemiz, Süper Lig ’in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.