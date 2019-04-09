Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

09 Nisan 2019, Salı 22:38
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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