Altı haftalık zorlu fikstür periyodunu tamamlayan Fenerbahçe, gözünü milli ara öncesi son randevuya çevirdi. Sarı-lacivertliler bu akşam saat 20.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe 11 puanla çıktığı 6 maçlık serinin ardından Antalya maçıyla galibiyet serisine başlamak ve önce liderliği alıp ardından devre arasına güçlü bir şekilde girmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide istatistikleriyle zirve yapan takımda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

MOSES DE RİSKE EDİLMEYECEK

Tecrübeli teknik adam eksikleri de göz önüne alarak Galatasaray maçındaki 11'i Antalya karşısında aynen sahaya sürecek. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Tam hazır olmayan Victor Moses ise bu hafta da riske edilmeyecek. Mücadelede, taraftarların tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.

(Sabah)