Fenerbahçe, deplasmanda Riga'ya kaybetti: 68-64

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya’nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.

14 Aralık 2018, Cuma 01:00
- A +
Fenerbahçe, deplasmanda Riga'ya kaybetti: 68-64

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya’nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.

Başkent Riga’daki Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 16-11 geride geçerken, devreye de 34-24 ev sahibi takımın üstünlüğünde girildi.

İkinci yarıda toparlanan ve 3. çeyreği 46-46 eşitlikle tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 68-64 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, TTT Riga, 4. galibiyetini elde etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.