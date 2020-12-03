Fenerbahçe Denizlispor maçında rotasyona gidiyor

Fenerbahçe, bay geçeceği 15. haftaya kadar olan 4 maçlık fikstürden en az 10 puan çıkarmaya kararlı. Bu periyot, Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan maçla başlayacak. Erol Bulut’un normalde bu karşılaşmada formsuz oyuncular için rotasyona gitmesi bekleniyordu. Ancak peş peşe gelen sakatlık haberleri, 45 yaşındaki teknik adamın elini kolunu bağladı. Bulut, derbide sahaya sürdüğü 11’den önemli değişiklikler yapacak ancak bu oyuncularının formsuzluğu nedeniyle değil, eksikler yüzünden olacak.

Sosa yine 11’de

Lemos sakatlanmasa bile yerini Serdar Aziz’e bırakacaktı. Cezalı durumdaki Luiz Gustavo’nun yokluğunda Ozan’ın onun bölgesine gelmesi bekleniyor. Sosa, formsuz olsa da alternatif bulunmadığı için muhtemelen pazar günü de 11’deki yerini alacak. Forvet arkası için ise ilk aday, her ne kadar Beşiktaş derbisinde önemli hatalar yapsa da Mert Hakan Yandaş.

Özellikleri farklı

Erol Bulut’un vazgeçilmezi olan Dimitris Pelkas kanatların birini alacak. Diğeri için ise iki önemli aday var. İlki Ferdi Kadıoğlu. Genç oyuncu özellikle hücum organizasyonlarında kilit bir rol üstlenebilir ve hazırlayacağı pozisyonlarla ön plana çıkabilir. Diğer aday olan Mame Thiam ise gole yakın olmasıyla ön plana çıkıyor. Senegalli oyuncu görev alması halinde, forvette Cisse’ye yakın oynayarak ona destek olabilir.

Mecburen Gökhan Gönül

Gökhan Gönül, takımla sadece iki idman yaparak Beşiktaş karşısında çıktı. Kaptan, Lemos ile birlikte Fenerbahçe’nin en kötüsü oldu. Siyah-Beyazlılar, onun bölgesinden rahatlıkla tehlike yaratıp, gole gitti. Buna rağmen Nazım’ın henüz takıma katılmaması nedeniyle Gökhan’ın bu hafta da sahadaki yerini alması bekleniyor.

Caner 11’e dönüyor

Gençlerbirliği karşısında Milli maç yorgunu olduğu için yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisine ise taktiksel gerekçeyle kulübede başladı. Erol Bulut, Denizli deplasmanında tecrübeli oyuncuyu yeniden ilk 11’de kullanmayı planlıyor. Caner’in yerine oynayan Novak savunmada iyi görünse de hücuma beklenen katkıyı veremedi.