Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanacak. Fenerbahçe ile Denizlispor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. 2 maçtır kazanamayan Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılması halinde 2. sıraya yerleşecek. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, zafere uzanarak, ligde kalma yolunda ümitlenmek istiyor.

Fenerbahçe - Denizlispor maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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