Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fb Denizli ilk 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada gelen fırsatı değerlendirmenin hesaplarını yapıyor. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Fenerbahçe - Denizlispor maçının 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanacak. Fenerbahçe ile Denizlispor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. 2 maçtır kazanamayan Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılması halinde 2. sıraya yerleşecek. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise İstanbul'da sürpriz yapmanın peşinde olacak. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, zafere uzanarak, ligde kalma yolunda ümitlenmek istiyor.
Fenerbahçe - Denizlispor maçı 11'leri:
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta
Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
5 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.