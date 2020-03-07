Fenerbahçe - Denizlispor canlı izle (FB - Denizli canlı yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Sarı-Lacivertli takım rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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Maç başladı.

3. dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta Zeki'nin ortasına Oğuz Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

Denizli'den büyük tehlike!

18. dakikada Denizlispor, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan etkili gelen Denizlispor'da yapılan ortaya altı pas üzerinde bomboş pozisyonda Barrow vuruşunu yaptı. Barrow'un vuruşunda Altay, topu çıkarmayı başaran isim oldu.

21. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş, kimseye değmeden köşeye yöneldi ve son anda köşeden Adam Stachowiak topu kornere çeldi.

GOL | 22. dakikada bu kez korneri kullanan Mehmet Ekici'nin ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

24. dakikada sol kanattan yapılan Denizlispor ortasında kaleci Altay ile Luiz Gustavo arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası top Aissati'nin önünde kaldı ve onun gelişine yaptığı vuruşu Serdar Aziz, çizgideki müdahalesi ile uzaklaştırdı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay'ın pasında topla buluşan Vedat Muriç'in sol çaprazdan yaptığı vuruş Adam Stachowiak'tan dönerken Denizlispor savunması da topu kornere uzaklaştırmayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 29. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Max Kruse oyundan çıkarken yerine 31. dakikada Miha Zajc girdi.

SARI KART | Maçın 36. dakikasında Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, hızlı gelişen Denizlispor atağında Aissati'ye yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

40. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Miha Zajc'ın rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten farklı şekilde auta gitti.

PENALTI | 44. dakikada Denizlispor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

KIRMIZI KART | 44. dakikada elle oynayarak penaltıya sebebiyet veren Tolgay Arslan, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

GOL | 45. dakikada Denizlispor'da penaltıyı kullanan Murawski, skoru 1-1'e getirdi.

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İki takımın ilk 11’leri:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Luiz Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Trabzonspor maçına göre Süper Lig’deki Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilk 11’inde 4 değişiklikle çıktı.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, kadrosunda Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri yarı final ilk maçına göre 1’i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçında sakatlanan Simon Falette ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç kadroda yer almazken, Tolga Ciğerci ile Jailson yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan ilk 11’de görevlendirildi.

- Takımın başında Zeki Murat Göle

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

- Ferdi ligde ilk kez 11’de

Fenerbahçe’de genç futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk kez 11’de forma şansı buldu.

Geçen sezon başı transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

- 16 yaşındaki Ömer Faruk kadroda

Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosuna girdi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor karşısında 21 kişilik kadroya girerek ilk profesyonel maç heyecanını yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırması esnasında önce Ömer Faruk’a seslendi.

- Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, stoperde görev yaptı.

Sezon başından beri savunma hattında istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, bu bölgede genel olarak Jailson görevlendiriliyordu.

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında Serdar Aziz’in stoperdeki partneri Luiz Gustavo olurken, Jailson ligde 9 maç sonra yedek kulübesine çekildi.

- Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette’in yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Deniz Türüç, kadroda yer almadı.

- Emre Belözoğlu kulübede

Fenerbahçe’de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu.

- Taraftarın ilgisi az

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Denizlispor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sezon başından beri tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ilk kez tribünlerde bu kadar boşluk bıraktı.

- Şehitler unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İdlib şehitlerini unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, maraton tribününün sağ üst tarafında büyük bir Türk bayrağı açtı.

Ayrıca o bölgedeki Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Türk bayrakları açtı.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde Ülker Stadı’nda müzik çalınmadı.