Fenerbahçe - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanıyor. Fenerbahçe ile Denizlispor, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımın başında ilk maçına çıkıyor. 2 maçtır kazanamayan Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılması halinde 2. sıraya yerleşecek.

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Maç başladı.

2' Rodallega'nın müdahalesiyle Gustavo kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

4' Sol kanattan kullanılan kornerde Ozan Tufan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

8' Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

14' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Angelo Sagal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Szalai topu uzaklaştırmayı başarıyor.

SON ANDA SZALAI

18' Hadi Sacko sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Szalai gerilerden gelip son anda topu uzaklaştırdı.

21' Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

31' Karşılaşmada henüz isabetli şut yok.

İlk yarım saat itibariyle Ozan Tufan ve Sinan Gümüş mücadeleleriyle ön plana çıkarken Samatta ise her zamanki gibi etkisiz.

DENİZLİSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

42' Rodallega'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sagal, Altay'ı geçti ancak pası yanındaki Rodallega'ya aktaramayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

FENER'DEN MÜTHİŞ BASKI

Fenerbahçe ikinci ayrıya müthiş bir baskıyla başladı. Sağlı sollu ortalar isabetli olmadı. Pelkas sağ kanattan ceza alanına girdi, yaptığı ortada top savunmaya çarptı ve direkten döndü. Son olarak Ozan Tufan'ın şutu kaleci Cenk'te kaldı.

Fenerbahçe - Denizlispor maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega







