Fenerbahçe, Denizli karşısına yepyeni bir takımla çıkacak

Sezon başından bu yana savunma ve kanatlarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin ilk 11’i değişiyor.

Jailson’un yaptığı pozisyon hatalarına Antalyaspor maçında bir yenisini eklemesi ve erken gelen bu golün 85 dakikada boyunca telafi edilememesi teknik heyeti harekete geçirdi.

Ersun Yanal artık önceliği gol yememek üzerine kuruyor. İlk Denizlispor maçıyla birlikte bu bölgede Serdar Aziz görev yapacak. Sıkıntılı bir başka bölge ise kanatlar. İlk maçta Moses, derbi öncesi de Rodrigues sakatlanmıştı. Hasan’ın sakatlığı sebebiyle de Dirar bu bölgeler dışında mecburen sol bekte kullanılıyordu. Milli arada tedavileri süren Rodrigues ve Moses’in takıma katılmasıyla birlikte kanatlardaki sıkıntının da çözülmesi planlanıyor. Böylelikle savunma ve iki kanat oyuncusunun değişmesiyle yaşanacak üç değişikliğin takımı toparlayacağı ifade edildi. Bu üç ismin giriş ile takıma adeta bir taze kan gelmiş olacak.

Yedek kalması gündemde olan Jailson ise “önemli olan takım” diyor. Geçen sene Zenit maçları sonrası formayı kaybeden Brezilyalı futbolcu o dönemde de sorun çıkarmamıştı. Bu sezon ilk kez stoperde görev yapan Brezilyalı bu durumdan da şikayet etmedi. Kendi bölgesi dışında olsa da elinden geleni yapacağını belirtmişti. Antalyaspor maçında yaptığı hata ve yenen gol için özür dileyen Brezilyalı futbolcu profesyonel bir tutum içinde olaylara yaklaşıyor. “Kendi bölgem değil” diyerek sorumluluktan kaçmıyor.

Yanal haklı çıktı

Teknik Direktör Ersun Yanal, Altay Bayındır konusunda haklı çıktı.

Fenerbahçe Yönetimi başlangıçta bu transfere mesafeliydi. Hatta futbolcuya ilk görüşmede teklif edilen yıllık 2 milyon lira da bunun göstergesiydi. Ancak Yanal’ın bu ısrarı üzerine yönetim 1.5 milyon euro gibi yüksek denecek bir bonservisi ödemeyi kabul etti. Audi Cup ile yeteneklerini gösteren genç kaleci hâlâ gelişim sürecinde. Alanyaspor maçındaki hatasına rağmen derbi ve ardından Antalya maçlarındaki net kurtarışlarla herkese kalitesini gösterdi ve hocasını yanıltmadı.

(Milliyet)