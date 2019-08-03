Sarı Lacivertliler Deniz Türüç'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli oyuncuya Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığ açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti.

Deniz Türüç'ün açıklaması şöyle; "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."