Fenerbahçe’nin yurtiçindeki gözdesi Deniz Türüç’te de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rodrigues’ten sonra gözler milli yıldızın üzerine çevrildi. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiren Kayserispor’un; Deniz’e gelen teklifleri masaya yatırdığı ve şu ana kadar en ciddi önerinin Fenerbahçe’den geldiği belirtildi.

Sözleşmesinde 10 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için kulüplerin artık detayları görüşmeye başladıkları öğrenildi.

Sarı- Lacivertliler’in daha önce yaptığı Alper Potuk artı para teklifini geri çevirmişti. Fenerbahçe, Deniz’i 2.5 milyon Euro’ya bitirmek istiyor, Kayseri’nin talep ettiği rakam ise 4 milyon Euro... Aradaki farkın oyuncu takasıyla kapanması bekleniyor.