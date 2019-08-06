Fenerbahçe de ilgilenmişti... Kayserispor’dan Yassin Ayoub bombası

Deniz Türüç’ten gelen parayla transferde düğmeye basan Kayserispor, rotayı Hollanda’ya çevirdi. Orta sahaya iki oyuncu alacak olan İç Anadolu ekibinin hedefindeki isimlere FANATİK ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Heerenveen forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile görüşüyor. Bonservisi AZ Alkmaar’da olan 29 yaşındaki futbolcuyla kiralık olarak büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Asıl bomba ise 8 numara pozisyonuna... Kayserispor, önceki yıllarda adı birçok defa Fenerbahçe ve Bursaspor’la ciddi şekilde geçen Yassin Ayoub’u da renklerine bağlamak için önemli mesafe kat etti. Feyenoord forması giyen oyuncunun birkaç güne kadar resmen takıma kazandırılması bekleniyor.