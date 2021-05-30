Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. İtalyan basını, Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Roma'nın kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağını ve bu isimlerden birinin Davide Santon olduğunu duyurdu.

Gönderilecekler listesinde ilk sırada yazan, 30 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.









Türkiye'den başka takımlar da ilgileniyor

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye'den birkaç takımın daha Davide Santon ile ilgilendiği vurgulandı.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Davide Santon, İtalyan ekibinde geride kaldığımız sezon 12 resmi maçta toplam 612 dakika forma giydi.







