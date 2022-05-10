Fenerbahçe davanın sonucunu açıkladı!

Fenerbahçe 'den geçen sezona dair süren mahkemeyle ilgili bir açıklama geldi. Geride bıraktığımız sezon yayıncı kuruluşla ciddi problemler yaşayan Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe aleyhinde yayınlanan küfürlü ses efekti davasının sonuçlandığı belirtildi.

İşte Kanarya'dan yapılan o yazılı açıklama:

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ’de oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından kulübümüz aleyhinde yayınlanan “küfürlü ses efekti” skandalına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Yayıncı kuruluş yetkilisi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın 14. Maddesi kapsamında işlem yapılarak, adli para cezası yerine geçecek şekilde “Ön Ödeme Bildirimi” gönderilmiştir.

Şahsın ön ödeme yapmaması halinde hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Öte yandan, işbu karar doğrultusunda HUFEDER tarafından yayıncı kuruluş hakkında RTÜK’e de şikayette bulunulacaktır.