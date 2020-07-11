Fenerbahçe, Danilo Barthel transferini bitirdi

Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov yönetiminde Turkish Airlines EuroLeague'deki iddiasını sürdürmek isteyen temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Lacivertliler, son olarak Bayern Münih'ten Danilo Barthel'in transferini bitirmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko'nun Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton'ın ardından Danilo Barthel transferini de açıklaması bekleniyor.

Robert Heusel'in haberine göre Fenerbahçe, Barthel'e 1.7 milyon Euro kazanacağı iki yıllık bir kontrat teklifinde bulundu. Oyuncu için takımı Bayern de bir sözleşme uzatma teklifi yapmış olmasına rağmen Fenerbahçe'nin teklifinin Alman ekibine göre oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

Almanya'da daha önce Heidelberg, Fraport Skyliners ve Bayern Münih formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşarak ülkesi dışındaki ilk macerasını yaşamaya hazırlanıyor.



