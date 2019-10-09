Fenerbahçe - Çukurova Basketbol (Canlı)

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün sahibini bulacak. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri’de karşı karşıya geliyor.

Kayseri'de bulunan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 18.00'de başlayan karşılaşma TRT SPOR ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.

Kupayı 11 kez ile en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, kupayı en son 2015 yılında müzesine götürmüştü. Adana temsilcisi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise yarın oynanacak finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.