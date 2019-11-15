Fenerbahçe CSKA Moskova maçı ile Euroleague'deki en kritik mücadelelerinden birini verecek. Koç Zeljko Obradoviç ve öğrencileri, CSKA deplasmanında galip gelip puan durumunda üst sıralara sıçramanın planlarını yapıyor. Zorlu maç öncesi önemli bir talihsizlik yaşayan Sarı-Lacivertli ekip, Fransız yıldızı Nando De Colo olmadan Rusya deplasmanına gitmek zorunda kaldı. Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da İstanbul’da kaldı.

Fenerbahçe CSKA maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 3 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçını Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz) ve Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü idare edecek.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NOTLARI

Nando De Colo, son 11 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 14 ziyaretinde de hata yapmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de kullandığı son 14 serbest atışta da isabet kaydetti.

Nando De Colo, EuroLeague’de 22.0 verimlilik puanı ortalamasıyla ilk sırada yer alıyor ve 20.9 sayı ortalamasıyla da liderliği Alexey Shved ile paylaşıyor.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (416). Vesely, EuroLeague kariyerinde 827 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 142 toplam değer ile 12., ribaund istatistiğinde ise 1033 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.9) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %90.8 ile yedinci sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2833 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer yedinci ismi. Nando, 709 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3177 ile sekizinci sırada. Nando, iki top çalma istatistiğine daha imza atması halinde bu alanda 200 barajını aşacak.

Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %66.5 iki sayılık atış yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi altıncı oyuncusu.

Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 802 asisti var ve lig tarihinin en iyi 13. ismi.

Nikola Kalinic dört top çalma istatistiğine daha imza atması halinde, bu alanda 200 barajını aşacak.

1924 yılında kurulan CSKA Moskova, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı takımlarından biri. CSKA, 1945-1990 yılları arasında Sovyet basketbolunun en önemli temsilcilerinden biri konumundaydı ve 24 yerel şampiyonluk elde etti.

Sergei Belov, Vladimir Tkachenko, Gennadiy Volnov, Vladimir Andreev, Anatoli Myshkin, Sergei Tarakanov ve coach Alexander Gomelskiy gibi efsane isimler CSKA’ya hizmet etti. CSKA Moskova ve Real Madrid 1960’lı yıllarda Avrupa’yı domine ederken, CSKA’nın başarılı çizgisi 1980’lerin ortasına dek sürdü. CSKA, EuroLeague’de ilk kupasını 1961’de kazanırken, bu başarıyı 1963, 1969 ve 1971’de de tekrarladı.

Rusya Ligi’nin kuruluşu, CSKA’ya yeni bir yarışma alanı açmıştı ve rakibimiz burada da 1992-2000 yılları arasında üst üste dokuz şampiyonluk elde etti. CSKA, Avrupa’nın zirvesine 1996 EuroLeague Final Four’u ve 2001 Suproleague Final Four’u ile döndü.

CSKA Moskova, koç Dusan Ivkovic yönetiminde 2003-2005 yılları arasında peş peşe üç Final Four gördü. CSKA, 2004-2005 sezonunda tüm kulvarlarda oynadığı 64 maçın 60’ını kazanıp muhteşem bir sezon geçirse de EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşamıyordu. O yaz koç Ettore Messina takımın başına geçti ve Theo Papaloukas, J.R. Holden, David Andersen, Marcus Brown, Matjaz Smodis, Trajan Langdon, David Vanterpool gibi isimlerle muhteşem bir kadroyu yönetti. Bu güç, CSKA’nın dört sezon üst üste EuroLeague finali görmesini sağladı. CSKA 2006 yılında, son iki sezonun EuroLeague şampiyonu Maccabi’yi Prag’daki finalde yenerek 35 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

2007’de Atina’da Panathinaikos’a finalde kaybeden CSKA, 2008’de ise altıncı EuroLeague şampiyonluğuna Maccabi’yi finalde geçerek ulaştı. 2009’da CSKA Panathinaikos’a karşı 23 sayı farktan geri gelse de Ramunas Siskauskas’ın kaçırdığı fırsat CSKA’nın üst üste ikinci şampiyonluğuna engel oldu.

CSKA 2010’da da Final Four’da yer aldı ve 2011-2012 sezonunda Nenad Krstic, Milos Teodosic, Andrei Kirilenko gibi isimlerle final oynamasına rağmen Olympiakos’un geri dönüşüne engel olamadı. 2013 ve 2014’te de Final Four gören CSKA, Olympiakos ve Maccabi’ye yarı finalde elenmekten kurtulamadı.

2014’te göreve Dimitris Itoudis’i getiren ve Nando De Colo’yu kadrosuna katan CSKA, Teodosic ve Kyle Hines’lı kadrosuyla 2016’daki muhteşem finalde Fenerbahçe’yi uzatmada geçerek yedinci şampiyonluğunu kazandı. CSKA, 2017 ve 2018’de de Final Four’da yer aldı ancak Olympiacos ve Real Madrid tarafından saf dışı bırakılarak şampiyonluk maçına çıkma şansını kaçırdı. 2018-19’da Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Kyle Hines ve Final Four MVP’si Will Clyburn önderliğinde sekizinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan CSKA, VTB Ligi’nde de üst üste sekizinci kez mutlu sona ulaştı.

CSKA Moskova’nın müzesinde 8 EuroLeague, 9 VTB Ligi, 24 Rusya Ligi, 24 Sovyet Ligi, 4 Rusya Kupası ve 3 Sovyet Kupası şampiyonlukları bulunuyor.