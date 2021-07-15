Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıkıyor. Vitor Pereira’nın ekibi ilk kez Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda karşısında boy gösterecek. Mücadele Topuk Yaylası’ndaki sahada oynanacak. Portekizli teknik adamın bu mücadelede elindeki oyuncuların büyük bölümüne şans vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, daha sonra yurt dışında bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, Fenerbahçe bir kez daha Topuk Yaylası’nın yolunu tutarak ikinci kamp dönemini de burada geçirecek.

Fenerbahçe - Csikszereda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Csikszereda maçı Topuk Yaylası’nda oynanacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yapacağı hazırlık maçlarına seyirci alınamayacağını duyurdu. Sarı Lacivertliler, burada gerçekleştirecekleri hazırlık maçları öncesinde taraftarlara uyarılarda bulunan bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür.

Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir.

Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız.

Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle…