Sarı-Lacivertliler, birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Futbol takımı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 100 kız öğrenciye burs sağlanacağını duyurmuştu. Jorge Jesus ve öğrencilerinin, bir başka yardım kampanyasına daha imza attıkları ortaya çıktı. Jesus, sezon başında göreve geldikten sonra Samandıra Tesisleri’nde bir dizi disiplin kuralını hayata geçirmişti.

Bunlara uymayan futbolculara da para cezaları uygulanacağı açıklanmıştı.

4 okula yardım eli

Bu cezalarla toplanan paralar, minik öğrencilere umut oldu. Disiplin cezası için toplanan paranın yanı sıra Jesus ve oyuncuların da katkılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Göze İlköğretim Okulu, Beşiri Dayılar İlkokulu, Kütüklü İlkokulu ve Beşiri Uğurca İlkokulu’na yardım eli uzatıldı.

Jorge Jesus paylaştı

İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımları yapıldı. Fenerbahçe ’li futbolcuların ve Jorge Jesus’un bu jesti karşısında büyük sevinç yaşayan öğrenciler, gönderdikleri fotoğraf ve videolarla teşekkürlerini iletti. Jorge Jesus da Instagram hesabından bunları paylaşarak, “Sadece harika futbolculara değil, aynı zamanda birbirine destek veren büyük kalpli futbolculara sahibiz” diye yazdı.