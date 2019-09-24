Fenerbahçe Beko coach'u Zeljko Obradovic, yeni sezon öncesi takımla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını ifade eden Obra şunları söyledi:

“Melli ve Guduric NBA’e gitmek istedi. Biz de bundan dolayı çok iyi oyuncular aldık, Nando de Colo, Williams gibi. Çok iyi seçimler oldu. Şu ana kadar birlikte çalışamadık. En büyük dileğim sağlıklı bir sezon geçirip birlikte çalışabilmemiz. Geçen sezondan aldığımız dersler var. Sakatlıklardan dolayı sabırlı ve tedbirli olmak istiyoruz. Takıma yeni transferler düşünüyoruz. İlk 5 için başlayacak oyunculardan 2 oyuncu dışarıda. Ahmet, Berkay var ama 3 kişiyle başlamak zor olacak. Yönetimle yeni transferler için görüşme halindeyiz. Aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Kendi sözleşmemi düşünmüyorum.”