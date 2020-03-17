Fenerbahçe, çift idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

9 kişi kalan Konyaspor’u yenemeyerek dibe vuran Fenerbahçe, maçın ardından 1 gün izin yapmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Kayserispor ile cuma günü oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına dün başladı. İlk gün çift antrenman gerçekleştirildi. Sabah saatlerindeki idmanda önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Ardından sahaya çıkan futbolcular, topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirerek antrenmanı noktaladı. Akşamki idmanda ise daha çok teknik ve taktik antrenmanlara ağırlık verildi.