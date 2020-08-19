Fenerbahçe çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sabah idmanından sonra, akşam saatlerinde de günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mert Hakan Yandaş'a doğum günü sürprizi

Akşam yemeğinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı. Sürpriz doğum günü organizasyonunda yer alan teknik patron Erol Bulut ve futbolcular, 26 yaşına giren arkadaşlarını tebrik etti. Bu arada, sarı-lacivertli kulüp de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Mert Hakan Yandaş'ın yeni yaşını kutladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

İSTANBUL, (DHA)