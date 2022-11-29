Fenerbahçe, CEV Cup Son 16 turu ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup Son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley Piacenza takımıyla karşılaşacak. Palabanca Piacenza’da oynanacak mücadele TSİ 22.30’da başlayacak.

Avrupa macerasına CEV Cup 16’lı Finallerinden başlayan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Romanya temsilcisi SCM Craiova karşısında 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 yendi ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın seti de 15-11 kazanan Sarı Lacivertliler, adını 8’li finallere yazdırdı ve son 16 takım arasına kaldı.