Fenerbahçe - ÇBK Mersin maçı hangi kanalda?

Basketbol 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu akşam Ankara'da karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek.