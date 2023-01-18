Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Çaykur Rizespor ’u konuk edecek olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

DÜDÜK BAHATTİN ŞİMŞEK'TE

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ile Emrah Ünal üstlenecek. Ligde son olarak Gaziantep FK deplasmanın moralli dönen Fenerbahçe, kupada taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Rizespor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Joao Pedro takımını yalnız bırakacak.

ARDA 11'E YAKIN

Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Arda Güler'in Rizespor maçında 11'de olması bekleniyor. Sakatlığının ardından ligdeki Gaziantep FK maçının 83'üncü dakikasında Crespo'nun yerine dahil olan Arda Güler, performansı ile göz doldurmuştu. Teknik direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK maçından sonra yaptığı açıklamada Arda ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına yardımcı oldu. Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek."

Öte yandan uzun süren sakatlığını atlatan Luan Peres, Rizespor mücadelesinde süre alabilir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Rizespor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: "İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar, Samet Akaydın, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan, King, Serdar, Rossi"