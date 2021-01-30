Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan, 1’inde ise berabere kalan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 42 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, sahadan galip ayrılması halinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı sollayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Gaziantep FK galibiyeti, Başakşehir beraberliğiyle moral depolayan Çaykur Rizespor ise yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde olacak. 25 puanı bulunan Karadeniz ekibi 13. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Bright Osayi-Samuel, Novak, İsmail, Ademi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

Yedekler: Tarık, Zafer, Onur, Murat, Dimitrios, Doğan, Fernando, Yasin, Soderlund

Mesut Özil maç kadrosunda yok

Sarı-Lacivertliler, Rizespor maçı kadar Mesut Özil’in bu karşılaşmada ilk kez Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini de sabırsızlıkla bekliyordu. Yıldız futbolcu, dün yapılan son antrenmanda da takımla çalıştı. Mesut, kadroda olmayı çok isterken Erol Bulut ise bu konuda son derece kararsızdı. 32 yaşındaki futbolcunun 7 Mart 2020’den beri maça çıkmamış olması, sahaya sürülmesi konusunda risk taşıyordu. Başarılı çalıştırıcı, oynatmayacağı bir oyuncuyu kadroya almak istemiyordu ve Erol Bulut, sağlık ekibine danışıp son kararını verdi. Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.

Marius Sumudica yönetiminde ilk maç

Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak. Gaziantep FK’nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor’da devam edecek.

Gözler Pelhas-Thiam ikilisinde

Fenerbahçe, son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirvenin en yakın takipçisi haline geldi. Bu müthiş performansta, özellikle son haftalarda Dimitris Pelkas ve Mame Thiam’ın büyük katkısı oldu. 10 numara pozisyonuna geçince adeta coşan Pelkas, ligde 4 gol, 6 asistle takımının skora en çok katkı veren ismi konumunda. Thiam ise ligde son 3 mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu ikilinin birbirleriyle uyumu da üst düzeyde. Pelkas’ın ligdeki 6 asistinin 3’ü, Thiam’ın gollerinde geldi! Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş form tutan Mbwana Samatta da bu ikiliye ayak uydurmaya başladı.

Samuel-Osayi sabırsızlanıyor

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden takıma katılan son isim Bright Osayi-Samuel olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, QPR’de düzenli olarak oynadığı için Sarı-Lacivertliler’e tamamen hazır bir şekilde geldi. Erol Bulut’un, Osayi-Samuel’e bu akşamki mücadelenin kadrosunda yer vermesi bekleniyor. Nijeryalı yıldız, mücadelenin gidişatına göre süre alabilir. Osayi-Samuel, “İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Oynamak için hazırım ve heyecanlıyım” diye konuştu.

Fenerbahçe’de 6 eksik bulunuyor

Rizespor maçı öncesinde Sarı- Lacivertli ekipte cezalı bir futbolcu yok. Eksikler kervanına eklenen son isim ise Sadık Çiftpınar oldu. Sadık, fıtık ağrıları nedeniyle 4 gün boyunca dinlendirilecek. Başarılı savunmacı bu nedenle bu akşamki maçta görev yapamayacak. Ayrıca Tisserand, Ferdi, Sinan ve ameliyat olan Perotti de Rize karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını bir türlü tam anlamıyla atlatamayan Gökhan Gönül’ün de oynaması beklenmiyor.

Rize’de 10 oyuncu getirilmedi

Karadeniz ekibi, sakatlıklar ve koronavirüse yakalanan futbolcular nedeniyle tam anlamıyla kâbus yaşıyor. Rizespor’da Remy, İsmail, Skoda, Talbi, Mithat, Selim, Alberk, Tunay ve Kemal ile cezalı Abdullah İstanbul’a getirilmedi. Eksiklerin çok olması nedeniyle sakatlıkları iyileşme aşamasında olan Erik Sabo ve Fernando Andrade ise kafileye dahil edildi. Ayrıca yeni transfer Damjan Dokovic de takıma çok kısa bir süre önce katılmasına rağmen İstanbul’a geldi.