Fenerbahçe , ligde Galatasaray yenilgisi sonrası Gaziantep deplasmanında moral vurdu. SarıLacivertliler, zirve yarışına şimdilik kısa bir ara verip, gözünü Türkiye Kupası’nda çeyrek finale dikti. Jorge Jesus’un öğrencileri, son 16 turunda bu akşam 1. Lig ekibi Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, en son 2014’te Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü. O tarihten beri şampiyonluklara hasret olan Kanarya, bu sezon çifte kupayla bu özlemine son vermenin hesaplarını yapıyor. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası’nda da sonuna kadar gitmeye kararlı. Jorge Jesus’un bu akşam Rizespor karşısına as ve yedek oyuncuların bir arada olacağı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı (FB) şifresiz kanalda mı?)

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King

Çaykur Rizespor: Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay

Kupada Rize’ye geçit yok

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor daha önce Türkiye Kupası’nda 4 maçta karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelelerin 3’ündesahadan galibiyetle ayrılan taraf Sarı Lacivertliler oldu. Karadeniz temsilcisi ise1 maçta kazanmayı başardı. Ancak eşleşmelerin tamamında Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. Sarı Lacivertliler, kupada bir önceki turda İstanbulspor’u saf dışı bırakırken, Rizespor büyük bir sürprize imza atıp Adana Demirspor’u elemişti.

Samet Akaydın'ın Kadıköy heyecanı

Sarı-Lacivertliler’in ilk transferi olan Samet Akaydın, gelir gelmez formayı sırtına geçirmişti. Gaziantep deplasmanında siftah yapan 28 yaşındaki stoperi şimdi yeni bir heyecan sardı. Samet, bu akşam Türkiye Kupası’nda Rizespor ile oynanacak karşılaşmada Kadıköy’e ilk kez Çubuklu formayla çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı stoper, hocası Jorge Jesus’un kupadaki mücadelede kendisine 11’de görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Bombaları patlattılar

Süper Lig’e geçen sezonun sonunda veda eden Çaykur Rizespor, bir an önce geri dönmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibi, 1. Lig’de 2. sıradaki Samsunspor’un 4 puan gerisinde yer alıyor. Bülent Korkmaz’ın ekibi, ara transfer dönemine hızlı girdi. Savunmaya Sinan Osmanoğlu, sağ beke Oğuz Ceylan, orta sahaya Azubuike ve hücum hattına Olawoyin takviyesi yapıldı. Rizespor, güçlü rakibi karşısında kupada büyük bir sürprize imza atarak, lig için de moral kazanmanın peşinde.