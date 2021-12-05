Fenerbahçe , Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 24 puanla 4. sırada yer alan Vitor Perera yönetimindeki Kanarya, evinde kazanıp moral depolamak istiyor. Kayserispor galibiyetiyle nefes alan, 10 puanı bulunan ve son sırada yer alan Rizespor ise Kadıköy'de sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Valencia'nın sakatlıkları devam ediyor. Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci ile kart cezası bulunan Novak ve Zajc da kritik maçta forma giyemeyecek. Rize ekibinde ise ameliyat olan Ronaldo Mendes ile sakatlığı süren Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Serdar (Berisha)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Kilit isim Mesut Özil

Süper Lig'de Fenerbahçe, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Galatasaray 'ı deplasmandaki derbide mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olurken, Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Kanarya'nın tek galibiyeti olan ve 2-1 kazandığı derbide golü, Mesut Özil atmıştı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda bu akşam Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızından çok şeyler bekliyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4'ü ligde olmak üzere toplamda 5 kez ağları sallandıran 33 yaşındaki süperstar, eğer Rizespor'u boş geçmezse, Arsenal'de 35 maçtaki 6 gollük performansını daha sezonun yarısı bitmeden egale etmiş olacak.

Vitor Pereira: Dedikoduya vaktim yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Beijing Guoan'la Ocak ayından itibaren yollarını ayıracak Slaven Bilic ve Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin isimleri geçmeye başladı. Rizespor karşısında iyi oyun ve güzel bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmek isteyen Portekizli teknik adam ise yakın çevresine, bu tarz haberlerden etkilenmediğini söylüyor.

'Savaşmaya devam...'

Pereira'nın, "Benim dedikodulara ayıracak hiç vaktim yok. Şu an tek amacım, Rizespor maçını kazanmak. Tamamen takımıma odaklanmış durumdayım ve işime konsantreyim. Oyuncularıma inanmaya ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımızı üzdük ama onları Kadıköy'de artık mutlu etme zamanı geldi" dediği öğrenildi.

Attila Szalai'nin durumu merak konusu

Sarı-Lacivertliler'de son olarak ligde 30 Ekim'de 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında forma giyen Luiz Gustavo, sakatlığının geçmesinin ardından Rizespor maçında formasına kavuşacak. Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ile Marcel Tisserand da Kadıköy'de ilk 11'de yer alacak. 3 maçtır yedek soyunan Attila Szalai'nin ise bu akşam sol bekte oynayıp oynamayacağı merak konusu.

3 cezalı var

Fenerbahçe, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men alan İrfan Can Kahveci de sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Valencia ile birlikte maç kadrosunda yer almayacak diğer isim.

Vitor Pereira'nın Hamza Hamzaoğlu'na şansı tutmuyor

Çaykur Rizespor'un hocası Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı Vitor Pereira'nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Eğer Hamzaoğlu yine kaybetmezse, Pereira için bu açıdan 3 maçlık kazanamama serisiyle bir ilk yaşanacak. Ayrıca Hamzaoğlu, ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3 kez mağlup eden 4. hoca olmak istiyor. Daha önce Rıza Çalımbay 5, Fatih Terim ve Gordon Milne de 3'er kez bunu başardı.

Rizespor'da 2 eksik

﻿﻿﻿﻿﻿Ligde 10 puanla son sırada yer alan Çaykur Rizespor, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Son mücadelesinde sahasında Kayserispor'u tek golle geçmeyi başaran Karadeniz ekibinde zorlu karşılaşma öncesi iki eksik bulunuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımında Ronaldo Mendes ve eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün sakatlıkları bulunuyor.