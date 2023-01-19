Fenerbahçe - Çaykur rizespor maçı iddaa oranları

Galatasaray yenilgisini 90+1'de aldığı Gaziantep FK galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe 'de TD Jorge Jesus'tan, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşısında rotasyon bekleniyor. Altay Bayındır, Attila Szalai, Willian Arao, Enner Valencia gibi oyuncuların yedek kulübesinde maça başlaması şaşırtmaz. Kalede İrfan Can Eğribayat, stoperde Luan Peres, orta alanda Miha Zajc ve İsmail Yüksek, hücumda Arda Güler ve Serdar Dursun formaya yakın isimler... Sarı-lacivertli ekip bir önceki turda İstanbulspor'u 3-1 yenerken de bazı isimleri dinlendirmişti. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ve kırmızı kart cezası devam eden İrfan Can Kahveci kesin olarak forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Bülent Korkmaz yönetiminde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Çaykur Rizespor ise tam 10 ismi "evde" bırakıp İstanbul'a geldi. 1. Lig'de play-off potasında puanlar birbirine çok yakın ve Korkmaz bazı değerli isimlere ve sakatlıkları bulunan oyuncularına deplasman kafilesinde yer vermedi... Yeni transfer sağ bek Oğuz Ceylan, as stoper Bahadır Öztürk, hücumda iş yapan Alper Potuk ile Yannick Bolasie kadroda yok. Genç stoper Efe Tecimer, Curaçaolu forvet Anthony van den Hurk, Beşiktaş 'tan kiralanan sağ bek Kerem Kalafat ve tecrübeli savunmacı Koray Altınay sakat. Son oynanan Ankara Keçiörengücü maçında kadroda olmayan Kubilay Kanatsızkuş ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen Gökhan Gönül de maç kadrosunda olmayacak. Orta alanda Oklechukwu Azubuike (yeni transfer), merkezde Farouk Miya ve Deniz Hümmet, kanatlarda Sefa Yılmaz ve Ibrahim Olawoyin (yeni transfer) olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 resmi maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 22 gol)

- Çaykur Rizespor deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçı kaybetmedi. (4G 5B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %36'lık kesim sarı-lacivertli ekibin birçok oyuncusu İstanbul'a gelmeyen rakibini Kadıköy'de yenip (90 dakika içerisinde) çeyrek finale yükselmesini bekliyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada (90 dakika içerisinde) en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.