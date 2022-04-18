Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan Sarı-Lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.



