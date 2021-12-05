Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç sonucu: 4-0

Fenerbahçe , Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 24 puanla 4. sırada yer alan Vitor Perera yönetimindeki Kanarya, Karadeniz ekibini rahat geçti. Mücadelenin büyük bir bölümünde üstün olan Sarı-Lacivertliler 12. dakikada Mergim Berisha'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrede de tempo yüksekti. Rizespor beraberliği, Fenerbahçe de farkı ikiye çıkaracak golü atmayı hedeflerken Kanarya'nın planı tuttu.

69. dakikada Serdar Dursun farkı 2'ye çıkardı, hemen bir dakika sonra Diego Rossi ağları sarstı fakat ofsayt nedeniyle gol iptal oldu. Mücadele 2-0 devam ederken, Serdar 79'da bir kez daha sahneye çıktı, skoru 3-0 yaptı. Gecenin yıldızı olan Serdar 89'da yine Szalai'nin asistinde fileleri havalandırdı, hat-trick yaptı, maçın sonucunu ilan etti: 3-0.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27'ye yükseltip, maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna otururken, Rizespor 10 puanda, ligin dibinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelede ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

2' Karşılaşma hızlı başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mergim Berisha'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

3' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Crespo, yakın köşeye doğru direkt kaleye vurdu fakat top yandan auta çıktı.

5' Çaykur Rizespor atağında Pohjanpalo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umar ceza sahasına girip, sol çaprazdan vurdu, kaleci Berke'yi geçen topu Szalai kafayla çıkardı.

GOL

12' Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, yerden seken topa kale sahası ön çizgisinin üzerinde Berisha kafayı vurdu ve ağları sarstı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

19' Ceza yayının üzerinde topu alan Berisha, sol ayağıyla vurdu ancak çerçeveyi tuttuamadı.

28' Mesut'un, Berisha ile yaptığı verkaç sonrasındaki şutu farklı şekilde auta gitti.

30' Crespo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Rossi'nin sağ çaprazda son çizgiden yaptığı vuruşta Gökhan Akkan topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34' Crespo'nun harika ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Rossi'nin sağ çaprazdan şutunu Gökhan Akkan çıkardı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50' Mesut Özil'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mergim Berisha'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

59' Ferdi, Cemali'den harika kurtuldu, Mesut'a verdi. Mesut şut pozisyonu bulamayınca penaltı noktası üzerindeki Rossi'yi gördü, Uruguaylı futbolcunun şutu az farkla auta gitti.

GOL

69' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szalai sol kanattan bindirdi ve ceza alanı içine çok tehlikeli bir pas gönderdi. Serdar Dursun da kayarak topa dokunup, kaleci Serkan'ı avlamayı başardı. Şimdi skor 2-0.

GOL İPTAL

70' Mesut Özil'in pasında Gustavo'nun tek dokunuşuyla topu önünde bulan Rossi, sol çaprazdan sağ ayağının üstüyle uzak köşeye vuruşunu yapıp ağları sarstı ancak VAR ofsaytı tespit edip, golü iptal etti.

75' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topa hakim olmayı başarıyor.

76' Ceza sahası içi sağ çaprazından Rossi'nin vurduşu şut yan ağlarda kaldı.

GOL

79' Sosa'nın baskısı sonrasında top bir anda Serdar Dursun'un önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden yerden sert bir vuruş yapan milli futbolcu kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

GOL

89' Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szalai, topu kale sahasına doğru çevirdi. O bölgede bulunan Serdar Dursun sağ ayağıyla tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 4-0.

90' +4 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.





Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Josa Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare, Burak Kapacak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio de Jesus, Selim Ay, Sebastian Holmen, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Erik Sabo, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Tarık Çetin, Gökhan, Alberk Koç, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Yannick Bolasie, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Loic Remy

Kilit isim Mesut Özil

Süper Lig'de Fenerbahçe, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Galatasaray 'ı deplasmandaki derbide mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olurken, Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Kanarya'nın tek galibiyeti olan ve 2-1 kazandığı derbide golü, Mesut Özil atmıştı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda bu akşam Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızından çok şeyler bekliyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4'ü ligde olmak üzere toplamda 5 kez ağları sallandıran 33 yaşındaki süperstar, eğer Rizespor'u boş geçmezse, Arsenal'de 35 maçtaki 6 gollük performansını daha sezonun yarısı bitmeden egale etmiş olacak.

Vitor Pereira: Dedikoduya vaktim yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine Beijing Guoan'la Ocak ayından itibaren yollarını ayıracak Slaven Bilic ve Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin isimleri geçmeye başladı. Rizespor karşısında iyi oyun ve güzel bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmek isteyen Portekizli teknik adam ise yakın çevresine, bu tarz haberlerden etkilenmediğini söylüyor.

'Savaşmaya devam...'

Pereira'nın, "Benim dedikodulara ayıracak hiç vaktim yok. Şu an tek amacım, Rizespor maçını kazanmak. Tamamen takımıma odaklanmış durumdayım ve işime konsantreyim. Oyuncularıma inanmaya ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımızı üzdük ama onları Kadıköy'de artık mutlu etme zamanı geldi" dediği öğrenildi.

Attila Szalai'nin durumu merak konusu

Sarı-Lacivertliler'de son olarak ligde 30 Ekim'de 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında forma giyen Luiz Gustavo, sakatlığının geçmesinin ardından Rizespor maçında formasına kavuşacak. Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ile Marcel Tisserand da Kadıköy'de ilk 11'de yer alacak. 3 maçtır yedek soyunan Attila Szalai'nin ise bu akşam sol bekte oynayıp oynamayacağı merak konusu.

3 cezalı var

Fenerbahçe, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men alan İrfan Can Kahveci de sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Valencia ile birlikte maç kadrosunda yer almayacak diğer isim.

Vitor Pereira'nın Hamza Hamzaoğlu'na şansı tutmuyor

Çaykur Rizespor'un hocası Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı Vitor Pereira'nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Eğer Hamzaoğlu yine kaybetmezse, Pereira için bu açıdan 3 maçlık kazanamama serisiyle bir ilk yaşanacak. Ayrıca Hamzaoğlu, ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3 kez mağlup eden 4. hoca olmak istiyor. Daha önce Rıza Çalımbay 5, Fatih Terim ve Gordon Milne de 3'er kez bunu başardı.

Rizespor'da 2 eksik

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Ligde 10 puanla son sırada yer alan Çaykur Rizespor, oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Son mücadelesinde sahasında Kayserispor'u tek golle geçmeyi başaran Karadeniz ekibinde zorlu karşılaşma öncesi iki eksik bulunuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımında Ronaldo Mendes ve eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün sakatlıkları bulunuyor.