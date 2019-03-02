Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Süper Lig’de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3’lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi. İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy’e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Zorlu beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOOL | Mücadele çok hızlı başladı. Çaykur Rizespor'un 4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza alanına yapılan ortada Melnjak'ın attığı gol, deplasman ekibini Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Golün hemen sonrasında 5. dakikada köşe vuruşu kullanma şansını yakalayan Fenerbahçe, ceza sahasına yapılan ortada elle müdahale itirazlarıyla penaltı bekledi fakat Halil Umut Meler, devam kararı verdi.

Maçın 14. dakikasında sağ köşeden korneri kullanan Sarı-Lacivertliler, Soldado'nun kafa vuruşunda topa Awaziem'in elle müdahale ettiğini belirterek yine penaltı itirazlarında bulunsalar da maçın hakemi yine devam kararı verdi.

Çaykur Rizespor'un sağ beki Mykola Moroziuk, 20. dakikada Hasan Ali'ye yaptığı müdahale nedeniyle sarı kört gördü.

Serdar Aziz'den Fenerbahçe formasıyla ilk gol

GOOL | Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle eşitliği yakaladı. Galatasaray'dan transfer edilen milli stoper, Sarı Lacivertli forma altındaki ilk golünü Rizespor ağlarına bırakmış oldu: 1-1

Maçın 35. dakikasında Çaykur Rizespor'un sol köşeden kullandığı kornerde Volkan Demirel, topu istediği gibi uzaklaştıramasa da sonrasına Nakoulma'nın yaptığı vuruş Volkan'da kaldı.

Çaykur Rizespor'un ilk golünü Melnjak, bu kez 39. dakikada ceza sahası dışından şansını diledi fakat top üstten dışarı gitti.

Maçın 40. dakikasında Moses'ın şutunda dönen topu tamamlamayı başaran Roberto Soldado, Fenerbahçe'yi öne geçirmeyi başardı: 2-1

Rizespor 10 kişi kaldı!

Çaykur Rizespor'da Mykola Moroziuk, maçın 42. dakikasında Victor Moses'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarının son bölümünde 45. dakikada Mehmet Topal'ın yaptığı vuruş auta gitti.

Maçın ilk yarısı sona ererken Fenerbahçe, 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giden taraf oldu.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Zajc, Valbuena, Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoulma, Muriqi