Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda yarın Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına bu ülkede devam edecek.

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