Fenerbahçe, çalışmalarını eksiklerle sürdürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı. Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise özel program dahilinde çalıştı.

Antrenmanın basına açık olan bölümünde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yarın saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapacak.

İHA