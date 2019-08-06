2019-2020 sezonu öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Audi Cup'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine giren Fenerbahçeli futbolcular, 72 gün sonra önüne çıkacağı taraftarları karşısında galibiyet almak istiyor.

Fenerbahçe - Cagliari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Ağustos çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ta yer alan Sport Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Deniz Türüç ilk kez forma giyecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Henüz stopere takviye yapamayan Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz’in sakatlığı da devam ediyor. Bu nedenle Sadık Çiftpınar’ın yanında yine Jalison’un oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan genç stoper Okan Turp’un ise karşılaşmanın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Yeni transfer Deniz Türüç de Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Cagliari karşısında giyecek.

Biletler satışa çıktı

Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde son maçına ligin son haftasında, 26 Mayıs’ta Antalyaspor karşısında çıkmıştı. Hasret, 72 gün sonra yarın Cagliari ile oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Mücadelenin biletleri dün Yüksek Divan kurulu, kongre üyeleri, Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıktı. Genel satış bugün başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları ise 20 TL ile 400 TL arasında değişiyor.