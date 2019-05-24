Savunmaya genç dokunuş. 34’lük Skrtel ve 31 yaşındaki Roman’ın bitecek mukaveleleri uzatılmıyor. Slovak savunmacı Skrtel’le yapılan görüşmeler tıkanmıştı. Oyuncunun da Parma ile prensipte anlaştığı konuşuluyor.

Neustadter’le de devam etmek gibi bir düşünce yok. Bu sezon genç iskelet kuracak Sarı-Lacivertliler, savunma kurgusunun anahtarını Leicester’dan Çağlar Söyüncü'ye emanet etmek istiyor. İngiliz ekibi, 2023’e kadar sözleşmesi olan oyuncusunu en az 1 sezon kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe ise kiralama süresini 2 yıl yapmak istiyor.

Kaynak: Akşam