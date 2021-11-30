Fenerbahçe büyük fırsat tepti!

Fenerbahçe , ligde haftanın kapanış maçında Göztepe ile kapıştı. Süper Lig'de ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında Trabzonspor dışında bütün kulüpler puan kaybı yaşadı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Kanarya adına İzmir ekibi ile oynanacak mücadele bir hayli önem kazandı. Sarı-Lacivertliler, hem ezeli rakipleri ile arasındaki farkı açmak hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyordu. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın planları tutmadı.

Zirve hesapları yapıyorlardı

Sarı-Lacivertliler, Göztepe deplasmanında takıldı. Yeniden zirve hesapları yapan Fenerbahçe, aldığı sonucun ardından 14. hafta itibarıyla lider Trabzonspor'un 12 puan ardına düşmüş oldu. Fenerbahçeli futbolcular, 90 dakikanın bitimiyle birlikte gelen son düdüğün ardından büyük hüsran yaşadı.







